Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус. ІНФОГРАФІКА

Про це написав у фейсбуці голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Бурштинському енергоострові (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська області. - Ред.) ціна електроенергії на історичному мінімумі - найнижча з моменту запуску нової моделі ринку (з 1 липня) - і становить 1,35 грн за кВт-год (ринок на добу наперед). Це на 19 коп. або на 14% дешевше, ніж було на початку серпня. ...В ОЕС України ціна 1,26 грн за кВт-год, це зниження на 20% порівняно з початком серпня", - написав він.

На думку Геруса, це показує, що на оптовому ринку електричної енергії справді починає працювати конкуренція.

"Не будемо популістами, варто чесно визнати, що сьогоднішні ціни є досить низькими і з настанням холодів вони, ймовірно, трохи зростуть. Але це нормально, це ринок, який працює залежно від попиту і пропозиції", - додав глава комітету.

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Крім того, диспетчери вже декілька днів обмежують імпорт електроенергії до мінімального рівня, а з 15 листопада взагалі можуть від нього відмовитися, додав Герус.

"Отже, за кілька місяців:

- імпорт дизеля з РФ знизили з 45% до відносно безпечних 15% (без зростання ціни для кінцевого споживача);

- Калуську ТЕЦ повернули у державну власність;

- ПАТ "Центренерго" перейшло на продаж електроенергії на біржі (ринок на добу вперед);

- ціна електроенергії знизилася на 15%;

- непобутові споживачі за жовтень-листопад отримають знижені рахунки і побачать, що конкурентний ринок, який працює, може давати вигоду", - написав Герус.

"Як на мене, саме такі дії та результати дають мандат і на якісь непопулярні тарифні рішення. Бо це чесно і це важливо для довіри. Отже, ці 5 місяців були прожиті недаремно, можна і складати мандат", - додав він.

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