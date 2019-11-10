Суд Любліна о 17:00 почне обирати запобіжний захід Мазуру

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, за даними "Радіо Свобода", сьогодні Мазура привезли до відділу Окружної прокуратури міста Холм, де з ним проводять перші слідчі дії. Українця привезли на допит без наручників.

Зазначається, що суд відбудеться в Любліні через резонансний характер справи.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

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