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10.11.19 15:00

"Слуга народу" візьме участь у виборах в ОТГ, - рішення з'їзду

Партія "Слуга народу" братиме участь у виборах в об'єднаних територіальних громадах, запланованих на 22 і 29 грудня.

"Слуга народу" візьме участь у виборах в ОТГ, - рішення з'їзду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу політсили.

"Щойно з'їзд ухвалив рішення брати участь у виборах в ОТГ 22 і 29 грудня. Хочу привітати близько 1700 наших кандидатів і 90 кандидатів на голів. Бажаємо перемог нашим командам. Для багатьох це буде своєрідний "тест-драйв", - зазначив новообраний голова партії Олександр Корнієнко після голосування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в бізнес-центрі "Парковий" відбувається з'їзд партії "Слуга народу". Його учасники обрали нового главу політсили. Тепер замість Дмитра Разумкова партію очолює Олександр Корнієнко.

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