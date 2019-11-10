Стратегію захисту Мазура вже вироблено, - Кирилич

Про це заявив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стратегія захисту вироблена, консули мають досвід захисту прав українців в таких справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників", - сказав Кирилич у коментарі агентству в неділю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцеспікер ВР Кондратюк направила листи в Сейм Польщі: Сподіваємося на незаангажоване рішення суду щодо Мазура. ДОКУМЕНТ

"Генеральний консул і консул України в Любліні будуть присутні на судовому засіданні, до справи залучені адвокат і перекладач", - розповів Кирилич.