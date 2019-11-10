Мазура передали на поруки українському консулу, суду щодо запобіжного заходу не буде, - Денісова

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні. На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту він проживатиме в Генеральному консульстві.

Наголошую, всі, хто займається питаннями звільнення та повернення додому нашого громадянина, докладають максимум зусиль, аби він не став заручником політичної помсти РФ.

Боротьба за долю нашого співвітчизника триває.

Тому, спільні дії, підтримка суспільства та розголос в інформаційному просторі допоможе зламати плани нашого ворога, та швидше повернути Ігоря Мазура на Батьківщину", - підсумувала омбудсмен.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

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