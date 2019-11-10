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10.11.19 16:30

Росія вперше за 300 років будує національну державу і тому готова торгувати Донбасом, але не Кримом, - історик Плохій

Сучасна Росія намагається стати національною державою, залишивши за собою контроль над колишніми імперськими землями. Тому вона не готова "торгувати" Кримом, більшість населення якого становлять етнічні росіяни, але згодна використовувати як розмінну монету Донбас, де мешкає набагато більше українців.

Росія вперше за 300 років будує національну державу і тому готова торгувати Донбасом, але не Кримом, - історик Плохій

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів україно-американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій.

"Росія в постімперському стані не має претензій на класичний повний контроль над пострадянською територією, бо, як я казав, це дуже дорого коштує. Але їй потрібна сфера впливу: політична, економічна, культурна. Військовий компонент є одним зі способів забезпечити цю сферу впливу та призвести до краху режими, які їх не влаштовують", - пояснив він.

За словами Плохія, Росія вперше за 200 чи 300 років будує національну державу, в якій росіяни є не просто більшістю, а домінантною групою населення.

"В імперії та Союзі росіяни становили невелику більшість, а сьогодні – близько 80%. Вперше неросійські анклави не обмежують розвиток російського націоналізму. Сьогодні Росія перебуває у процесі "собирания русских земель", як це робив Гітлер у 1938-1939 роках із Судетами й аншлюсом Австрії. Кримський аншлюс - це абсолютна паралель того, чим колись займався Гітлер", - сказав історик.

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Донбас, на думку Плохія, ідеологічно є складовою "русского мира" і російської культури.

"Ми бачимо, що Росія готова торгувати Донбасом, але не готова торгувати Кримом, бо в Криму більшість населення є етнічними росіянами, і це відповідає уявленням Кремля про сучасну Росію як про державу росіян. Бачимо, що населення Криму включається в російський конституційний простір, а населення Донбасу жевріє у міжнародно-правовій пустелі", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Плохієм можна прочитати тут.

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