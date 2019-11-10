Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія

Про це журналістам заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Яременко написав заяву. Будемо розглядати на фракції. Думаю, дамо йому слово для пояснення, яка в нього позиція. Я як керівник фракції не можу ухвалити щодо нього рішення. Але я вважаю, що він має піти з посади голови комітету", — сказав глава фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу", - Фролов

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.