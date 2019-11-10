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10.11.19 18:07

Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ще 11 військовослужбовців ЗСУ та 14 одиниць техніки змінили своє положення на ділянці розведення "Богданівка-Петрівське". Захисники України відійшли на позиції, обладнані для проживання і ведення оборони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, за графіком, на ділянці розведення №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське ще 11 військових ЗСУ та 14 одиниць озброєння змінили своє тактичне положення

На нових позиціях побудовані бліндажі для проживання армійців, їдальня, сховища для боєприпасів та продовольства, лазня із парною, а також санітарні споруди. Одним словом, військові просто неба не залишаться", - сказано в повідомленні.

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У штабі додали, що позиції були підготовлені заздалегідь.

"Ці фортифікаційні споруди на 100 відсотків готові як для проживання особового складу, так і для ведення оборони на нашій ділянці відповідальності. У нас є основні позиції, запасні позиції і ще – резервні", - наголосив заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС 01Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС 02

У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

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Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС 03

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