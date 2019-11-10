До партії "Слуга народу" вступили 27 депутатів фракції, зокрема Арахамія, Дубінський і Тищенко

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На з'їзді партії "Слуга народу" офіційно оголосили про вступ до партії 27 нових членів, серед них - глава однойменної фракції Верховної Ради Давид Арахамія, члени фракції Мар'яна Безугла, Олександр Дубінський, Євген Кравчук, Микола Тищенко.

Корнієнко, зокрема, анонсував, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді поповниться ще 30 членами однойменної партії на додачу до вже 40, які відбулися, "і так поступово будемо підтягувати", водночас відзначивши, що не всі народні депутати однойменної фракції хочуть бути членами партії, "і це теж нормальна позиція".

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Парламентська фракція "Слуга народу" налічує 252 народні депутати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні відбувся з'їзд партії "Слуга народу". Його учасники обрали нового главу політсили - тепер замість Дмитра Разумкова партію очолює Олександр Корнієнко.