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10.11.19 18:43

Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська обстрілювали позиції ЗСУ біля Майорська (із зенітної установки ЗУ-23-2, ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів) і Новотошківського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новогнатівки (з протитанкового ракетного комплексу), а також біля Красногорівки (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів).

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"Впродовж поточної доби мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів мають чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу", - уточнюють у пресцентрі ОС.

Нагадаємо, 9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. В результаті поранений боєць ОС.

Сьогодні російські війська обстріляли машину 128-ї гірсько-штурмової бригади протитанковою керованою ракетою. Поранення мають 4 українські воїни, вантажівку пошкоджено.

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