"Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології

Про це заявив журналістам на брифінгу новообраний глава політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За словами Корнієнка, зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії

"Це буде щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", — сказав новий глава.

Лібертаріанство – це політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Ця філософія має дуже багато напрямків, від консерватизму й аж до часткового анархізму.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні відбувся з'їзд партії "Слуга народу". Його учасники обрали нового главу політсили - тепер замість Дмитра Разумкова партію очолює Олександр Корнієнко.

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