На посаду Яременка є 3 кандидати, - Арахамія

Про це журналістам після з'їзду партії "Слуга народу" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є трійка потенційних кандидатів. Я не буду вам казати хто з однієї причини - якщо людина потрапляє в трійку кандидатів, вона вже якось всередині підготувалася, а потім, якщо вона не виграла, вона дуже почувається погано", - зазначив Арахамія.

Він також додав, що ці народні депутати не здогадуються, що вони є кандидатами на посаду голови комітету.

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.