Сторони угоди Інтерполу іноді зловживають своїми повноваженнями, - Чапутович про затримання Мазура

Цими словами міністр прокоментував затримання прикордонною службою Польщі українського активіста, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Рішення ухвалила прикордонна служба, якій не відомо про те, яку функцію виконує людина, внесена в список Інтерполу. І Україна, і Росія є сторонами угоди Інтерполу, й обов’язком прикордонної служби є затримати таку особу", – сказав міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович на зустрічі з журналістами в Берліні.

Глава МЗС запевнив, що польські консульські служби з’ясовують з українською стороною причини внесення Росією прізвища Ігоря Мазура до цього списку. Міністр зазначив, що польські органи приймуть відповідні рішення згідно з нормами міжнародного права.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.