Ветерана 90-го батальйону Панова з дружиною жорстоко побили в під'їзді їхнього будинку в Києві, - волонтер Грубенюк

Про це повідомила волонтер Тетяна Грубенюк (Руденька) у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор, позивний Хан, із дружиною... боєць легендарного 90-го батальйону ", - повідомила волонтер.

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За її інформацією, сусіди знайшли подружжя без свідомості з проломленими головами.

"Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. Під час трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані поменше. Обидва переюувають в комі і на апаратах штучної вентиляції", - повідомила Грубенюк.

За її інформацією, ніхто з сусідів не чув ні сварок, ні криків.

"Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю", - додала вона.

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