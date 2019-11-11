Позиція держави і моя персональна мета - скасувати призов, - Загороднюк

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк у прямому ефірі програми "ТСН.Тиждень", інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція держави і моя персональна мета - скасувати призов. Ми рухаємося до армії за стандартами НАТО, яка буде професійною, підготовленою і обладнаною", - заявив глава оборонного відомства.

Він також додав, що це не відбудеться швидко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук

"Це не буде протягом року. Кожен військовослужбовець має знати своє місце, у нього має бути чітка військова кар'єра, захищені права так, щоб ми могли конкурувати у відборі, конкурувати за кращих людей у нашій армії. І хороша техніка, звичайно, є частиною наших можливостей", - зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко заявив, що управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.

Пізніше заступник міністра оборони України Олександр Поліщук нагадав, що можливість піти в армію з 18 років збереглася. "Що стосується призову, законодавчо ніхто не відміняв призов з 18 років. У законодавчій базі, в законодавчому полі України призов з 18 років збережений. Просто, нагадую, в 2014 році було прийнято рішення, на мій погляд дуже правильне, не призивати молодих людей до 20-річного віку. Водночас, можливість піти служити для тих 18-річних, які хочуть в армію, збереглася та існує досі", - зазначив Поліщук.