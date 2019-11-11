У побитті ветерана АТО Панова і його дружини підозрюються пасинок жінки з другом, обох затримано, - поліція Києва

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Поліцейські Києва затримали підозрюваних у побитті подружжя. В результаті події чоловіка і жінку госпіталізували і прооперували. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Інцидент стався в під'їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова. У поліцію звернулися місцеві жителі, які повідомили, що їхніх сусідів побили невідомі", - повідомляють у поліції.

Оперативний черговий направив на адресу слідчо-оперативну групу районного управління поліції і лікарів.

"Ми встановили, що вчора ввечері між сином та матір’ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і завдали подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували і прооперували", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

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Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - молодики, 1989 та 1990 років народження. Вони надають покази слідчим

"За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною другою статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі",- додав правоохоронець.



Нагадаємо, про жорстоке побиття ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним "Хан" і його дружини повідомила волонтерка Тетяна Грубенюк (Руденька).

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