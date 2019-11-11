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11.11.19 08:02

Тема оборони НАТО стала знову актуальною після російської агресії проти України, - Меркель

У зв'язку з конфліктом в Україні та анексією Криму тема національної оборони та оборони НАТО знову опинилася в центрі уваги.

Тема оборони НАТО стала знову актуальною після російської агресії проти України, - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому подкасті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Gordonua.

Промова канцлера стосувалася 64-ї річниці створення Бундесверу. Вона наголосила на важливості співпраці європейських країн у рамках НАТО, членом якого є і Німеччина.

"У зв'язку з конфліктом в Україні та анексією Криму тема національної оборони та оборони Альянсу знову опинилася в центрі уваги", - вважає Меркель.

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Вона наголосила на необхідності достатнього фінансування німецької армії для виконання цих завдань.

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