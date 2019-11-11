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11.11.19 07:37

Четверо українських воїнів зазнали мінно-вибухових травм на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

10 листопада озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Четверо українських воїнів зазнали мінно-вибухових травм на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив 7 обстрілів:

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Також 4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

"Вчора, 10 листопада, внаслідок обстрілів, мінно-вибухових травм зазнали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.

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Четверо українських воїнів зазнали мінно-вибухових травм на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

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