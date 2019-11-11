Четверо українських воїнів зазнали мінно-вибухових травм на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив 7 обстрілів:

двічі поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу;

два рази біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

Також дивіться: Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк. ВIДЕО

Також 4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

біля Майорська та Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 10 листопада, внаслідок обстрілів, мінно-вибухових травм зазнали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж