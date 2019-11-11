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11.11.19 08:13

Від початку акцій протесту в Іраку загинуло 319 осіб, 15 тисяч були поранені

Починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинули 319 демонстрантів, 15 тисяч зазнали поранень.

Від початку акцій протесту в Іраку загинуло 319 осіб, 15 тисяч були поранені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це повідомили в комітеті з прав людини при парламенті Іраку.

Раніше влада Іраку ввела комендантську годину в Багдаді і містах Ен-Насирія (провінція Зікар), Ель-Амара (провінція Майсан) і Ель-Хілла (провінція Бабіль).

Протести охопили Басру, Ед-Диванію, Кербелу, Васіт і Кіркук.

Як повідомлялося, антиурядові протести в Іраку почалися на початку жовтня. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

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