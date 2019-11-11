Україні потрібен держорган на випадок таких ситуацій, як із Мазуром, - генконсул Павлюк

Таку думку висловив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх кількох років маємо багато випадків, коли відбувається екстрадиція наших громадян до Росії… І дуже часто ті звинувачення є надуманими, сфабрикованими", - констатував Павлюк.

Він додав, що українській стороні не завжди вдається домогтися позитивних результатів.

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"Ми неодноразово зверталися до наших вищих керівників, все ж таки треба у тому напрямі працювати. Виділити окрему, напевно, структуру чи окрему людину… Щоб такі питання узгоджувалися з української стороною", - сказав генконсул.

Дипломат висловив сподівання, що керівництво держави почує його пропозицію.

"РФ у такий спосіб намагається воювати з патріотами України. А зважаючи на те, що таких людей у нас багато, варто буди готовими. Тому нам теж треба переформатовуватися і давати гідну відповідь. Адже дипломати обмежені у своїх діях. Ми не можемо представляти інтереси у судах. Ми можемо бути присутні, але - якщо не порушуються права і свободи громадян України - ми нічого не можемо зробити", - пояснив Павлюк.

Генконсул переконаний: спільна робота таких комісій і дипломатів принесе добрі результати.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.