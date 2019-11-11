Від початку року в Україні сталося 89 тис. пожеж, унаслідок яких загинуло понад 1400 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Загалом від початку року на території України виникло вже понад 89 000 пожеж. З них у житловому секторі - понад 26 000 випадків. Кількість загиблих під час пожеж вже перетнула позначку в 1400 осіб", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, зараз рятувальники підсилюють профілактичні відпрацювання населених пунктів. Щодня співробітниками Служби порятунку проводиться роз'яснювальна робота з населенням у всіх областях.

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Рятувальники нагадують, що основними причинами виникнення займань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів, а також залишені без нагляду сірники у місцях, що легко доступні для дітей майже завжди призводять до пожеж у помешканнях. Тож, рятувальники радять завжди дотримуватися простих правил безпеки у побуті для того, щоб не стати частиною сумної статистики.