Зеленський звільнив Геруса і призначив Перевезенцева представником президента в Кабміні

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ з №838/2019 був підписаний Зеленським та оприлюднений на сайті президента.

Другим указом №839/2019, він призначив на посаду, що звільнилася, Олексія Перевезенцева.

"Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником президента України в Кабінеті міністрів України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу.

Олексій Перевезенцев до свого призначення був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Також він обіймав посаду директора юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У 2015-2016 роках обіймав посаду радника міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса. У 2016 році продовжив роботу як радник міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

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