Макрон в іншому положенні, бо не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї, - Моравецький відповів на слова президента Франції про "кому НАТО"

Про це він розповів в інтерв'ю The Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Європа не може вдавати, що нічого не сталося в Україні, Білорусі чи Грузії ... Президент Макрон в іншому положенні, тому що він не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї", - пояснив політик.

Моравецький назвав НАТО "найважливішим альянсом у світі, коли справа доходить до збереження свободи і миру", і сказав, що сумніви в тому, чи можуть держави-члени розраховувати одна на одну в питаннях оборони, небезпечні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники підвищують готовність своїх сил. США збільшують присутність у Європі, - Столтенберг відповів на слова Макрона щодо "коми НАТО"

"Я думаю, що сумніви президента Макрона (щодо колективної оборони НАТО) можуть спонукати інших союзників задуматися, що, можливо, саме у Франції є питання щодо її дотримання. Я сподіваюся, що ми все ще можемо розраховувати на те, що Франція виконує свої зобов'язання", - сказав польський прем'єр.

Моравецький також негативно висловився про будівництво російського газопроводу Північний потік-2 на континентальному шельфі європейських країн.

"Північний потік-2 - це оплата російської зброї і російської оборони нашими європейськими грошима. Дуже розчаровує, коли у такого проєкту є підтримка ключових країн ЄС", - заявив він.

Крім того, прем'єр-міністр розкритикував заяву Макрона про "смерть мозку" НАТО. Моравецький звинуватив президента Франції в "безвідповідальності" перед Альянсом, який, за його словами, є "найважливішим альянсом у світі, коли йдеться про збереження свободи і миру".

Минулого тижня активізувалася дискусія серед членів НАТО після заяви президента Франції Макрона про "смерть мозку" НАТО.

Також читайте: Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон