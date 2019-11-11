Для майже 60% жителів окупованого Донбасу недоступні українські загальнонаціональні телеканали, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Згідно з даними дослідження, учасники опитування дивляться переважно російське телебачення — "Россия 1" (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), "Россия 24" (19%), "Первый" (11,8%), ТНТ (10,2%), "Звезда" (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%). У першій десятці цього списку й два "сепарські" канали — "Оплот ТВ" (без уточнення 1 чи 2) з 13,6% і "Луганск 24" з 12,5%. Третій за популярністю місцевий канал — "Новороссия ТВ" — дивляться 6% тих, хто відповідав на запитання (у рейтингу він посідає 12-те місце).

А ось українські канали з'являються лише в другому десятку списку. На 14-му місці (і першому з українських) "5 канал" (його вмикають 4,7% учасників опитування), на 16-му — "Інтер" (4,6%), на 17-му — "1+1" (4%), на 26-му — СТБ (2,3%). У той же час ТРК "Україна", один з найбільш рейтингових каналів в країні, зайняв в ОРДЛО 32-е місце — 1,6%. Це — 21 чол. з 1606 опитаних. А новинний телеканал "112 Україна" знаходиться на 42-му місці з 0,8% учасниками опитування (11 осіб).

Інфографіка: Дзеркало тижня

У цілому ж, як випливає з відповідей респондентів, вони мають можливість дивитися українські телеканали — і загальнонаціональні, і місцеві. Двоє з п'яти учасників опитування мають без обмежень частковий або непостійний доступ до загальнонаціональних каналів, до місцевих — 14,2%.

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Однак для 58,6% опитаних жителів ОРДЛО українські загальнонаціональні телеканали недоступні взагалі, а для 84,9% — недосяжні й місцеві. Часто це пояснюється технічною причиною: радіус дії українських телевеж не дозволяє покривати всю окуповану територію. Утім, хтось в аналогічній ситуації вирішив проблему, встановивши супутникові антени. Але багатьох зупиняє вартість покупки. А може, вся річ у тому, що в жителів "потойбічного Донбасу" просто немає потреби дивитися українське ТБ?

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.