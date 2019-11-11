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11.11.19 12:06

Процес розмінування на місці розведення сил у Петрівському розпочнеться 12 листопада, - штаб ОС

Українські сапери розпочнуть розмінування території на місці розведення сил у Петрівському Донецької області 12 листопада.

Процес розмінування на місці розведення сил у Петрівському розпочнеться 12 листопада, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив керівник пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) Олександр Штупун.

За його словами, сьогодні завершиться розведення сил у Петрівському, після чого має розпочатися розмінування території.

"У Петрівському зараз завершуються третя доба розведення. Сьогодні о 12:00 українська сторона повідомить через МЗС і ОБСЄ, що практично завершила розведення. Після цього розведення сил відбудеться верифікація ОБСЄ. А після цього почнеться розмінування територій. Якщо все добре, якщо СММ ОБСЄ підтвердить , то за графіком завтра має розпочатися розмінування територій", - повідомив Штупун.

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Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

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