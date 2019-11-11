ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов

Про це повідомив глава Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується третьої групи: так, дійсно, сьогодні, за тими нормами, які є в законі, в разі перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок треба застосовувати РРО (реєстратор розрахункових операцій, касовий апарат. - Ред.)", - повідомив Верланов.

Це означає, що з 2021 року касові апарати мають використовувати не тільки ФОП, які здійснюють торгівлю або надання послуг на зразок готельних або ресторанних бізнесів, а й ФОП, які працюють, наприклад, у сфері ІТ, консалтингу, юриспруденції.

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Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Зазначені закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.