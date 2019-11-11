На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.

"Аграрії проводять акції протесту, поки що вони нечисленні. Працівники поліції забезпечують правопорядок, не допускаючи перекриття автомагістралей", - сказали в поліції, зазначивши, що правоохоронці пояснюють мітингувальникам незаконність перекриття доріг.

У Нацполіції також додали, що рух автомагістралями з огляду на протести лише обмежують, загалом обстановка спокійна.

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Так, у Львівській області на трасі Київ-Чоп аграрії перекрили трасу в районі села Малі Підліски. Близько 100 представників аграрного бізнесу безперервно ходять пішохідним переходом, протестуючи проти намірів уряду скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських угідь. Учасники акції пропускають транспорт з дітьми, проте нагромадження транспортних засобів залишається значним.

Як повідомили у Всеукраїнській аграрній Раді, до акції протесту приєдналися сільгоспвиробники в 13 регіонах - Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській. Аграрії вийшли зі своєю технікою на головних автомагістралях країни в 17 точках.

Організатори зазначили, що акції відбуваються на знак "незгоди з цинічними діями влади в питанні земельної реформи".

Організатор акції, громадський союз "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) раніше в пресрелізі повідомляв, що мітинги планувалося провести на трасі М05, поблизу Жашкова (поворот на с. Тихий Хутір), автодорозі Е95, пост поліції поблизу Умані (Черкаська обл. ), автодорозі М01, с.Копті Козелецького р-н (Чернігівська обл.), трасі М19 біля старої нафтобази - Чортківський р-н, (Тернопільська область), автодорозі М12, за 10 км. від Новоархангельська (Кіровоградська область), автодорозі М14, окружна дорога Миколаєва, на повороті на с.Стара Снігурівка Вітовський р-н (Миколаївська обл.).

Також в списку місць проведення акцій були вказані автодорога Е50, с. Прибузьке (Хмельницька обл.), автодорога поблизу с. Писарівка Вінницького р-н, автодорога біля с.Махновка (на перехресті), Козятинського р-н, траса Р36, смт Шпиків Тульчинського р-н (Вінницька обл.), траса М21, с. Осикове Бердичівського р-н (Житомирська обл.), Траса М05, Е 95, с.Демідове (Одеська обл.), траса М03, с. Мар'янівка, Велікобачаганскій р-н., автодорога М03, с.Чутове (Полтавська обл.), траса М19, Т0311, с. Вербка Володимиро-Волинський р-н (Волинська обл.), автодорога М06, с. Дядьковичі (Рівненська обл.), автодорога Н17, с. Малі Підліски Жовківський р-н (Львівської обл.).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.



Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада