Я сам ініціював свою відставку з поста представника президента в Кабміні, - Герус

Глава комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус у коментарі "ГОРДОН" заявив, що сам ініціював свою відставку з посади представника президента України Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Я знав про це заздалегідь - ще з минулого тижня, ніякого сюрпризу для мене тут немає. Більш того, я сам ініціював цю відставку - місяць чи півтора тому. Тому що просто неможливо працювати у Верховній Раді, очолювати парламентський комітет і ще бути представником президента в Кабміні. Наприклад, засідання уряду і парламенту часто проходять одночасно. Переживати через це звільнення мені нічого. Ніяких розбіжностей із президентом у нас немає. Просто мені складно поєднувати ці посади. Потрібно ж вивчати матеріали, працювати і там, і там. Раніше я постійно займався питаннями, пов'язаними з Кабміном, а ось після призначення на посаду жодного разу туди так і не потрапив", - підкреслив Герус.

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11 листопада Зеленський звільнив Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів. На цю посаду глава держави призначив Олексія Перевезенцева.