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11.11.19 12:57

Стефанчук попросив внести до порядку денного Ради законопроєкти про видобуток бурштину, демонополізацію спиртової галузі та легалізацію грального бізнесу: "Ми обіцяли нашим виборцям"

Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук попросив комітети розглянути низку законопроєктів, щоб була можливість цього тижня внести їх до порядку денного.

Стефанчук попросив внести до порядку денного Ради законопроєкти про видобуток бурштину, демонополізацію спиртової галузі та легалізацію грального бізнесу: "Ми обіцяли нашим виборцям"

Про це він заявив у ході Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як представник президента України, прошу знайти-таки можливість на цьому тижні, і прохання до комітетів, - де потрібно пропрацювати питання, пов'язані з демонополізацією спиртової галузі, питання, пов'язані з відповідальністю за незаконний видобуток бурштину, також я попросив би визначитися з питань, пов'язаних з легалізацією грального бізнесу, і ті проєкти, які ми обіцяли нашим виборцям - це питання про деофшоризацію, а також знайти можливість їх внести в цей порядок денний з тим, щоб ми мали можливість реагувати на запити громад і допомогти не тільки правильно розподіляти бюджет, а й створити нові напрями щодо його наповнення", - сказав Стефанчук.

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