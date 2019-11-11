Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання погоджувальної ради.
"Перш за все, у нас є пакет законопроєктів, що регулюють земельні відносини. І навіть якщо абстрагуватися від розгляду законопроєкту про скасування мораторію і ринок землі, у нас є як мінімум чотири законопроєкти, які треба розглянути. Це дерегулювання в земельних відносинах, система прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю та земельні ділянки", - заявив Гончарук.
За його словами, вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але важливі.
Також прем'єр просить прийняти законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних. Зазначається, що цей законопроєкт буде сприяти створенню сучасної інформаційної системи для роботи з геопросторовими даними.
Крім того, за словами Гончарука, важливим є законопроєкт про планування використання земель та законопроєкт, який регулює відносини та удосконалює процедури з протидії рейдерству в земельних відносинах.