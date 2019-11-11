Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.11.19 12:44

Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликає нардепів максимально швидко ухвалити низку земельних законопроєктів.

Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання погоджувальної ради.

"Перш за все, у нас є пакет законопроєктів, що регулюють земельні відносини. І навіть якщо абстрагуватися від розгляду законопроєкту про скасування мораторію і ринок землі, у нас є як мінімум чотири законопроєкти, які треба розглянути. Це дерегулювання в земельних відносинах, система прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю та земельні ділянки", - заявив Гончарук.

За його словами, вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але важливі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада 4 грудня проведе парламентські слухання щодо земельної реформи

Також прем'єр просить прийняти законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних. Зазначається, що цей законопроєкт буде сприяти створенню сучасної інформаційної системи для роботи з геопросторовими даними.

Крім того, за словами Гончарука, важливим є законопроєкт про планування використання земель та законопроєкт, який регулює відносини та удосконалює процедури з протидії рейдерству в земельних відносинах.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100