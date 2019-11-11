Військова прокуратура викрила корупційну схему в Міноборони під час закупівлі засобів зв'язку: завдано збитків на 173 млн грн

Про це повідомляє пресслужбу ГПУ, передає Цензор.НЕТ

"Головною військовою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. За версією слідства, працівники Міністерства оборони України у 2017 році при закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони у контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму понад 173 млн грн. Вказані дії є порушенням вимог Закону України "Про державне оборонне замовлення" та Порядку укладання компенсаційних (офсетних) договорів і видів компенсацій, що можуть надаватися за цими договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. При зазначених обставинах службові особи Міноборони діяли всупереч інтересам держави та ймовірно з метою одержання неправомірної вигоди одним із спецекспортерів", - йдеться в повідомленні.

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Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.