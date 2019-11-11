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11.11.19 13:07

Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав провести референдум щодо земельної реформи.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалено таке рішення: між першим і другим читанням до чинного проєкту закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно українськими громадянами", - заявив Зеленський.

"Іноземці та компанії, що мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки в разі, якщо на це дасть дозвіл народ України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде прописаний у законі", - заявив президент.

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