Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Ухвалено таке рішення: між першим і другим читанням до чинного проєкту закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно українськими громадянами", - заявив Зеленський.

"Іноземці та компанії, що мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки в разі, якщо на це дасть дозвіл народ України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде прописаний у законі", - заявив президент.

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