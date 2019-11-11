"Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук

Про це Верещук розповіла журналістам після засідання погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми виходимо на дискусію. Так, вона буде гострою. Сьогодні буде засідання фракції, і ми вчергове будемо обговорювати позицію (з питання продажу землі. - Ред.). Ніхто не здасть українських інтересів. І гарантовані права власників будуть захищені", - сказала Верещук.

"Можу ще раз запевнити суспільство: ні президент, ні уряд, ні "Слуга народу" не пропонуватимуть тих законопроєктів, які не гарантують збереження нашого національного багатства - української землі", - додала вона.

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