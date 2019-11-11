46% жителів окупованого Донбасу вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

За даними дослідження, переважна більшість опитаних не вмикала західних телеканалів, 24,1% учасників опитування переконані, що ті перекручують інформацію про Україну майже завжди, 34,1% вважають — "роблять це час від часу", 15,7% — "рідко". І тільки кожен десятий вважає, що західні телекомпанії ніколи або майже ніколи не перекручують інформації про те, що відбувається в Україні.

Не менш підозріло ставляться жителі ДНР/ЛНР і до українських телеканалів. Повністю або "швидше не довіряють" загальнонаціональним телеканалам 37,2% учасників опитування, тоді як 9,4% дотримуються протилежної думки. Українським місцевим телеканалам повністю або "швидше не довіряють" 18,9% від загального числа опитаних, інакше вважають 5,1%. При цьому трохи більше половини опитаних жителів ОРДЛО не дивляться українських загальнонаціональних телеканалів узагалі, а три чверті респондентів не вмикають українських місцевих телеканалів.

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Інша справа — російські телеканали. Довіра до них масове і майже абсолютна. Федеральним телеканалам повністю або переважно довіряють 73,5% опитаних жителів ОРДЛО, іншої думки дотримується 11,8%. Не дивиться їх кожен сьомий учасник опитування. Російським телеканалам, вещающим у прикордонних з Україною областях, повністю або переважно довіряють 56,1%, протилежну позицію займають — 15,4%. Не дивляться — 15,2%.

Але навіть при такому довіру до російських мас-медіа опитані жителі ОРДЛО все ж визнають: російські телеканали можуть спотворити інформацію про ситуацію в Україні. 8,2% респондентів навіть впевнені, що російські тележурналісти так роблять завжди, 30,1% — час від часу, а кожен третій — дуже рідко. Але зате чверть учасників опитування вважають, що російські телеканали ніколи або майже ніколи не перекручують інформацію про події в Україні.

Подібні відповіді практично ідентичні відповідей опитаних жителів ОРДЛО і щодо телеканалів ДНР/ЛНР. У тому, що телеканали, контрольовані сепаратистами, майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію у нашій країні, переконані лише 7% респондентів. Третина респондентів впевнені, що іноді, а 29,8% думають, що рідко. І кожен четвертий вважає, що "днровские" і "лнровские" телеканали ніколи або майже ніколи не викривляють новини про Україну. На відміну від українських каналів, як впевнені майже половина учасників дослідження.

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Інфографіка: ZN.ua

Відповідаючи на запитання "Як часто українські телеканали спотворюють інформацію про ситуацію в Україні?", 46,3% учасників опитування відповіли, що майже завжди, 38,2% — іноді, 7,5% — рідко, 2,3% — майже ніколи і тільки 3,25% — ніколи.

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.