Від початку року в ДТП на території України загинуло 2716 осіб, травмовано - 26 739, - Білошицький

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час виступу на Міжнародному конгресі з безпеки на транспорті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"За 10 місяців цього року в нашій країні сталося 129 815 дорожньо-транспортних пригод. З них 21 033 ДТП з потерпілими, в яких були травмовані 26 739 осіб. І на жаль 2 716 осіб загинуло", - сказав Білошицький.

Нагадаємо, 10 листопада в Київській області зіткнулися два легкові автомобілі. В результаті ДТП загинули чотири людини - двоє дорослих і двоє дітей. Ще чотири людини були госпіталізовані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шкільний автобус потрапив у ДТП на Львівщині: десятьох дітей віком від 6 до 14 років госпіталізовано, - поліція. ФОТО