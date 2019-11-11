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11.11.19 14:08

Від початку року в ДТП на території України загинуло 2716 осіб, травмовано - 26 739, - Білошицький

За 10 місяців поточного року в Україні сталося майже 130 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких загинули 2716 осіб.

Від початку року в ДТП на території України загинуло 2716 осіб, травмовано - 26 739, - Білошицький

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час виступу на Міжнародному конгресі з безпеки на транспорті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"За 10 місяців цього року в нашій країні сталося 129 815 дорожньо-транспортних пригод. З них 21 033 ДТП з потерпілими, в яких були травмовані 26 739 осіб. І на жаль 2 716 осіб загинуло", - сказав Білошицький.

Нагадаємо, 10 листопада в Київській області зіткнулися два легкові автомобілі. В результаті ДТП загинули чотири людини - двоє дорослих і двоє дітей. Ще чотири людини були госпіталізовані.

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