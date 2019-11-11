Умови для зустрічі в нормандському форматі виконано. Поки немає підтвердження дат, - посол Франції Понсен

"Зараз розведення сил вже здійснено, воно було проведено на вихідних. Обидві умови (для зустрічі нормандської четвірки. - Ред.) були виконані, бо ми чекаємо проведення саміту. Поки немає підтвердження дат. Ми все ще працюємо над тим, щоб провести таку зустріч у кінці листопада", - сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про можливий візит президента Франції в Україні, Понсен зазначив, що посольство поки не веде підготовку такого візиту.

"Поки занадто рано говорити про це. Ми хочемо рухатися крок за кроком. Зараз всі наші зусилля спрямовані на саміт. Президент Макрон був запрошений і хотів би побувати в Україні, але на цей момент ми не ведемо роботу над порядком денним візиту або датами", - розповів дипломат.

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