Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз проводимо санкціоновані судом обшуки і тимчасові доступи до документів у Державному агентстві резерву України. Зокрема, на складах і на одному з підприємств агентства. Причина - виявили прострочену продукцію на складах", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків керівництвом та службовими особами Державного агентства резерву України, на складах накопичились продукти із простроченим терміном зберігання. За попередньою оцінкою, сума збитків становить близько 60,5 мільйона гривень.

Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань, за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого неналежного виконання своїх службових обов’язків керівництвом та службовими особами Державного агентства резерву України, що спричинили тяжкі наслідки Державним інтересам України.

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