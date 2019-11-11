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11.11.19 14:35

Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

У Кремлі заявили, що дата проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше не визначена, і закликали для початку дочекатися повного розведення сил на Донбасі.

Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дочекаймося-таки завершення (розведення сил)", - сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що для цього має бути підтвердження від усіх сторін, що беруть участь у цьому процесі.

Він також підкреслив, що "дати ("нормандського саміту") як і раніше немає".

Раніше в українських ЗМІ як можливі ​​дати проведення саміту "нормандської четвірки" називалися 24 або 26 листопада.

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Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

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