Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дочекаймося-таки завершення (розведення сил)", - сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що для цього має бути підтвердження від усіх сторін, що беруть участь у цьому процесі.
Він також підкреслив, що "дати ("нормандського саміту") як і раніше немає".
Раніше в українських ЗМІ як можливі дати проведення саміту "нормандської четвірки" називалися 24 або 26 листопада.
Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.