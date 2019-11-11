Зеленський призначив Балоня головою Кіровоградської ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №836/2019 опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.
Указом №835/2019 Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської ОДА Світлану Лобанову.
Андрій Балонь з 2013 до 2016 працював слідчим.
В травні 2017 року став заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва. Після його зняття з посади в квітні 2019 року Балонь також покинув пост.