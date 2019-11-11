Зеленський призначив Балоня головою Кіровоградської ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №836/2019 опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Указом №835/2019 Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської ОДА Світлану Лобанову.

Андрій Балонь з 2013 до 2016 працював слідчим.

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В травні 2017 року став заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва. Після його зняття з посади в квітні 2019 року Балонь також покинув пост.