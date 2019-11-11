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11.11.19 14:42

Зеленський призначив Балоня головою Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА.

Зеленський призначив Балоня головою Кіровоградської ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №836/2019 опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Указом №835/2019 Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської ОДА Світлану Лобанову.

Андрій Балонь з 2013 до 2016 працював слідчим.

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В травні 2017 року став заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва. Після його зняття з посади в квітні 2019 року Балонь також покинув пост.

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