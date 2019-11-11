Держспецзв'язку має віддалитися від бізнесу і зосередитися на захисті державних секретів, - глава відомства Петров

Про це заявив глава відомства Валентин Петров під час засідання громадської ради при адміністрації Держспецзв'язку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Місія Держспецзв’язку закладена в її назві – спеціальний зв'язок та захист інформації. Все інше має трансформуватись". "Найважливіше сьогодні – це дерегуляція. Тобто ми максимально маємо віддалитись від бізнесу. Наше завдання – захищати ті системи, де циркулюють державні секрети", - наводяться його слова в повідомленні на сайті відомства.

За словами Петрова, зараз необхідний поступовий перехід від комплексних систем захисту інформації до сучасних ризикоорієнтованих стандартів захисту інформації.

"Ми будемо пропонувати це впроваджувати Кабінету Міністрів, ми маємо в цьому повне порозуміння з Міністерством цифрового розвитку і трансформації України. Наша справа – це технічне забезпечення системи управління державою, національна безпека та системи кризового управління. Тут ми маємо бути сильні та ефективні", - сказав він.

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Глава Держспецзв'язку також вказав на необхідності створення галузевих стандартів у сфері захисту інформації з залученням галузевих регуляторів і висловився за скасування невластивих функцій і техпереоснащення служби. Водночас Петров підкреслив, що відомство є, передовсім, оператором національної захищеної мережі.

"Ця мережа стане основою інформаційного обміну державних електронних інформаційних ресурсів, систем спеціального зв’язку тощо. Тобто ми маємо стати головним центром для держресурсів, надаючи необхідні послуги, в разі потреби найбільш вразливим об’єктам критичної інфраструктури", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів в жовтні 2019 року звільнив главу Держспецзв'язку Леоніда Євдоченка і призначив Валентина Петрова, який раніше обіймав посаду керівника служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони.