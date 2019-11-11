Процес розведення сил у Петрівському завершено, - ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними керівника пресцентру ООС Андрія Агєєва, 12 листопада почнеться розмінування території.

"Сьогодні (11 листопада. - Ред.) о 12.00 завершилася практична фаза розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петрівське. Сьогодні після 12.00, тобто з початком четвертої доби, українська сторона через МЗС поінформувала ОБСЄ, що ми завершили цей перший етап розведення сил і засобів, і вже завтра (12 листопада. - Ред.) після 12.00, це вже буде п'ята доба, починається етап розмінування безпосередньо самої ділянки", - сказав Агєєв.

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Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.