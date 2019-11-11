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11.11.19 16:10

Чумак виступив за легалізацію вогнепальної зброї: Звичайно, трапляються розстріли в Америці, але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може її зменшити

Головний військовий прокурор Віктор Чумак вважає, що Україні необхідний закон про обіг вогнепальної зброї.

Чумак виступив за легалізацію вогнепальної зброї: Звичайно, трапляються розстріли в Америці, але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може її зменшити

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Главком, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, як він ставиться до легалізації вогнепальної зброї Чумак заявив:

"Абсолютно позитивно. Це була моя і політична позиція, і сьогоднішня. Ставлюсь абсолютно позитивно. Це ж не легалізація зброї, а наявність закону, який регулює обіг вогнепальної зброї. Це абсолютно різні речі. Коли в нас немає такого закону, який би регулював, або немає правил, які встановлюють регулювання такої зброї, то це дає можливості для зловживання. Від подарункової зброї до її продажу.

А от наявність закону, який би регулював питання, як продається зброя, кому продається, які процедури продажу, передпродажні процедури, які процедури контролю за цією зброєю… То це зовсім інша історія. Країни, в яких все це є, не страждають від цього. Буває, звичайно, трапляються розстріли в Америці. Але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може навіть її зменшити. Це вже залежить від внутрішньої культури і внутрішніх традицій в країні.

У Швейцарії вже давно у всіх є зброя, але там найнижчий рівень злочинності. Розумієте, зброя на руках у нас і так є. У нас незаконної зброї величезна кількість, незаконний обіг зброї величезний. І тому треба прийняти правила обігу зброї. Для того, щоб вилучати те, що поза законом. І розуміти, що громадяни можуть користуватися цим правом".

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