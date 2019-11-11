Чумак виступив за легалізацію вогнепальної зброї: Звичайно, трапляються розстріли в Америці, але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може її зменшити

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Главком, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, як він ставиться до легалізації вогнепальної зброї Чумак заявив:

"Абсолютно позитивно. Це була моя і політична позиція, і сьогоднішня. Ставлюсь абсолютно позитивно. Це ж не легалізація зброї, а наявність закону, який регулює обіг вогнепальної зброї. Це абсолютно різні речі. Коли в нас немає такого закону, який би регулював, або немає правил, які встановлюють регулювання такої зброї, то це дає можливості для зловживання. Від подарункової зброї до її продажу.

А от наявність закону, який би регулював питання, як продається зброя, кому продається, які процедури продажу, передпродажні процедури, які процедури контролю за цією зброєю… То це зовсім інша історія. Країни, в яких все це є, не страждають від цього. Буває, звичайно, трапляються розстріли в Америці. Але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може навіть її зменшити. Це вже залежить від внутрішньої культури і внутрішніх традицій в країні.

У Швейцарії вже давно у всіх є зброя, але там найнижчий рівень злочинності. Розумієте, зброя на руках у нас і так є. У нас незаконної зброї величезна кількість, незаконний обіг зброї величезний. І тому треба прийняти правила обігу зброї. Для того, щоб вилучати те, що поза законом. І розуміти, що громадяни можуть користуватися цим правом".

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