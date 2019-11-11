У ДБР немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

"Ми з’ясовуємо, чи були правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення воєнного стану.", - йдеться в повідомленні.

За словами Труби, тому і призначаються всі слідчі дії, щоб об'єктивно з'ясувати обставини кожного рішення тих подій. Тому проводяться допити моряків, призначаються експертизи, вилучаються документи.

Крім того, Труба заявив, що співробітники ДБР ніколи не проводили ні обшуків, ні інших слідчих дій на телеканалі "Прямий".

"У нас навіть оперативних підрозділів немає, а слідчі ДБР приходять на обшуки в цивільному, з постановами суду і, звичайно, без зброї".

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"Ми з'ясуємо подробиці тих подій, проведемо всі експертизи і допити. Результати роботи наших слідчих будуть об'єктивні - на них не вплинуть жодні антикампанії", - підсумував директор ДБР.

Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24 українських моряків у справі про їх захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", водночас кримінальні справи щодо них у Росії закриті не були.