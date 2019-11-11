Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.11.19 16:29

Пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову знищили в Одесі

П'ятеро невідомих в балаклавах розбили розташовану в центрі пам'ятну дошку активісту одеського "Правого сектора" Ігорю Іванову, який загинув під час сутичок 2 травня 2014 року.

Пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову знищили в Одесі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповіла одеська активістка Олена Балаба, дошку розбивали п’ятеро людей в балаклавах. За нападом спостерігали охоронці Грецького консульства, яке розташоване за кілька десятків метрів. Дошка була встановлена на центральній вулиці міста – Дерибасівській.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції, факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати не підтримали створення ТСК щодо розслідування масових заворушень в Одесі в 2014 році

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100