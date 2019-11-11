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11.11.19 16:50

Лавров: Зеленському заважають "неонацисти"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що в Україні неонацисти вважають за ніщо будь-які миролюбні ініціативи нової української влади.

Лавров: Зеленському заважають "неонацисти"

Про це він заявив, виступаючи в Єревані перед випускниками Дипломатичної школи і студентами вузів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентствоТ АСС.

"Провідні європейські держави слухаються сліпо  тих, хто захопив незаконну владу і хто послідовно заохочує і закриває очі на тривале зростання неонацизму в Україні. В Європі теж такі тенденції є. В Україні неонацисти просто всім керують", - заявив Лавров.

За слова глави російського МЗС, "неонацисти" сьогодні вважають за ніщо будь-які миролюбні ініціативи нової української влади".

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Лавров додав, що українські військові на Донбасі стріляють "по мирному населенню, по цивільних об'єктах, по дитячих садках, по школах, по селах" і поряд з ними "працюють неонацистські батальйони".

Раніше глава російської дипломатії заявляв, що з приходом Зеленського ситуація в Україні змінилася в кращий бік.

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