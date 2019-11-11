Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу "Ukraine National Pro"

Турнір є частиною Всесвітнього рейтингу AJP і Всесвітньої професійної кваліфікаційної серії Абу-Дабі, передає KHARKIV Today.

У змаганнях на 8 татамі брали участь понад 800 осіб з усієї України, країн Європи, Північної Америки, Африки та Азії - всього з 12 країн світу - в таких категоріях: діти, юнаки, дорослі і майстри. Було розіграно 186 комплектів нагород, а так само були вручені кубки за командні місця. Українські спортсмени гідно виступили на цьому чемпіонаті.

Наших спортсменів приїхав підтримати Тарас Ситенко. Він сподівається, що змагання такого рівня стануть можливі не тільки в Києві. Президент Української федерації бразильського джиу-джитсу (UFBJJ) Георгій Лаговський каже, що інтерес до цього виду спорту з року в рік зростає.

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"Українська федерація виступила партнером міжнародної федерації. Це перша така масштабна подія в Україні. Ми виконали величезну роботу, що все було на найвищому рівні. Сподіваємося, що співпраця збережеться і готуємо звернення до міжнародної федерації AJP, щоб етапи відбувалися вже в декількох містах України - Києві, Харкові, Одесі та Львові, щоб показати українцям і звернути увагу топчиновників на цей вид спорту, який розвивається і привертає величезну кількість людей", - сказав Георгій Лаговський.

Навесні 2020 року наші спортсмени представлятимуть Україну в Абу-Дабі на міжнародному рейтинговому чемпіонаті Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu.



