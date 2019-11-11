Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.11.19 19:48

Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу "Ukraine National Pro"

У суботу в Україні відбувся міжнародний рейтинговий чемпіонат Abu Dhabi National Pro Jiu-Jitsu Championship Ukraine Gi - Ukraine. Вперше він відбувся в Києві.

спорт,чемпионат

Турнір є частиною Всесвітнього рейтингу AJP і Всесвітньої професійної кваліфікаційної серії Абу-Дабі, передає KHARKIV Today.

У змаганнях на 8 татамі брали участь понад 800 осіб з усієї України, країн Європи, Північної Америки, Африки та Азії - всього з 12 країн світу - в таких категоріях: діти, юнаки, дорослі і майстри. Було розіграно 186 комплектів нагород, а так само були вручені кубки за командні місця. Українські спортсмени гідно виступили на цьому чемпіонаті.

Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 01

Наших спортсменів приїхав підтримати Тарас Ситенко. Він сподівається, що змагання такого рівня стануть можливі не тільки в Києві. Президент Української федерації бразильського джиу-джитсу (UFBJJ) Георгій Лаговський каже, що інтерес до цього виду спорту з року в рік зростає.

Також читайте: Шість медалей чемпіонату світу із самбо виборола збірна України

Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 02
Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 03
Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 04
Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 05
Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 06
Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 07

"Українська федерація виступила партнером міжнародної федерації. Це перша така масштабна подія в Україні. Ми виконали величезну роботу, що все було на найвищому рівні. Сподіваємося, що співпраця збережеться і готуємо звернення до міжнародної федерації AJP, щоб етапи відбувалися вже в декількох містах України - Києві, Харкові, Одесі та Львові, щоб показати українцям і звернути увагу топчиновників на цей вид спорту, який розвивається і привертає величезну кількість людей", - сказав Георгій Лаговський.

Навесні 2020 року наші спортсмени представлятимуть Україну в Абу-Дабі на міжнародному рейтинговому чемпіонаті Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu.

Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 08
Уперше в Україні відбувся наймасштабніший етап рейтингового чемпіонату світу AJP із бразильського джиу-джитсу Ukraine National Pro 09

 

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100