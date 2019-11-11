Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 жовтня - 4 листопада 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, серед лідерів інших країн найкраще українці ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка: 66% позитивно та лише 15% – негативно.

До канцлера Німеччини Ангели Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно – 17%.

До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 48%, негативно – 9%, 18% – не знають такого політика, 27% – вагалися з відповіддю.

До президента Франції Еманюеля Макрона позитивно ставляться 39%, негативно – 17%, не знають такого – 15%, вагалися з оцінкою – 29%.

До прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивно ставляться 38%, негативно – 6%, не знають його – 30%, не змогли оцінити – 30%.

До прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 33%, негативно – 11%, не знають його – 27%, вагалися – 30%.

До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно – 42%, вагалися з оцінкою – 25%.

До президента Туреччини Реджеп Таїп Ердогана позитивно ставляться 28%, негативно – 20%, не знають його – 22%, не змогли оцінити – 30%.

Найгірше українці ставляться до президент Росії Володимира Путіна: 71% ставляться негативно, лише 15% – позитивно і ще 12% не змогли висловити свою думку.

У динаміці за більш ніж останні півтори року практично не змінилося ставлення до А.Меркель, В.Путіна, О.Лукашенка, Е.Макрона. Дещо покращилося до А.Дуди, погіршилося – до Дональда Трампа та Реджеп Таїп Ердогана.

У розрізі прихильників різних політичних сил президенти Білорусі, Росії та Туреччини є явними фаворитами серед прихильників партії Опозиційна платформа – За життя. Натомість західні лідери користуються більшою підтримкою серед симпатиків партій Європейська Солідарність та Голос. Також О.Лукашенко та В.Путін є явними лідерами підтримки серед тих, хто шкодує за розпадом Радянського Союзу.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

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