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11.11.19 17:35

Гончарук за депутатським запитом відсторонив першого заступника начальника Держгеокадастру Рівненщини Дубіча

Відсторонений від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру в Рівненській області Сергій Дубіч "за озвучені депутатом факти корупції у відомстві".

Гончарук за депутатським запитом відсторонив першого заступника начальника Держгеокадастру Рівненщини Дубіча

Про це Олексій Гончарук повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відсторонив від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області Сергія Дубіча за озвучені депутатом факти корупції у відомстві", - написав прем'єр.

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Він нагадав, що з вересня цього року уряд почав повне очищення Держгеокадастру від корумпованих та неефективних керівників.
За цей час  змінили 20 обласних керівників.

Гончарук за депутатським запитом відсторонив першого заступника начальника Держгеокадастру Рівненщини Дубіча 01

Зазначимо, що причиною відсторонення став депутатський запит Романа Іванісова, передає Charivne.info. У ньому йдеться, що Держгеокадастр у Рівненській області виділив 28 га невідомим особам без відома ради. Секретар зорянської сільської ради Рівненського району стверджує, що до них жодних клопотань осіб щодо цих ділянок не надходило, відповідно рішення суперечить чинному законодавству.

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