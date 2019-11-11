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11.11.19 17:45

Сивохо розповів про інформаторів із непідконтрольної території

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо каже, що завдяки особистим зв'язкам членів своєї команди отримує інформацію від жителів окупованих територій.

Сивохо розповів про інформаторів із непідконтрольної території

Про це він заявив журналістам на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Як я не раз вже казав, в моїй команді практично усі - вихідці з Донецька і Донецької області. Звісно, у всіх залишились зв'язки там, тому наша інформація - саме з таких особистих зв'язків. Звісно, ми спілкуємось не з чужими людьми, не просто з респондентами, ми отримуємо одні з найправильніших відповідей. Є позитивні зміни, звісно", - заявив Сивохо.

Раніше він під час пресконференції, присвяченій темі нового порядку перетину лінії розмежування заявив, що часто спілкується з жителями підконтрольних та непідконтрольних територій:

"Під час останніх візитів на Донбас я багато спілкувався і з переселенцями, і з жителями непідконтрольної та підконтрольній території. Все це відбувалося на КПВВ, навколо КПВВ. Ви знаєте - це такий кордон між світами. Мені хотілося б, щоб найближчим часом цих КПВВ не стало б взагалі. Це моя мрія - щоб країна знову стала єдиною".

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