Некомпетентність і корупція руйнують імідж Росії як політичного маніпулятора, - NYT про втручання РФ у вибори на Мадагаскарі

Видання The New York Times записало десятки інтерв'ю з чиновниками Мадагаскару і місцевими жителями, а також проаналізувало сотні сторінок "внутрішньої документації", наданої мадагаскарськими оперативниками, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Російські оперативники з'явились на Мадагаскарі після зустрічі у Москві президента Мадагаскару з Путіним, на якій також був присутній Пригожин. пише видання.

Раніше Євгену Пригожину було висунуто офіційні звинувачення у США через його дії з втручання у президентські вибори в 2016 році. Пригожина назвали творцем російської Агенції Інтернет-досліджень, відомої, як "ферма тролів", яка намагалась маніпулювати громадською думкою у США перед виборами.

У Мадагаскарі, пише видання, росіяни "працювали зі свого офісу в готелі, видавали газету місцевою мовою, наймали студентів для написання позитивних статей про президента, купували ефірний час на телебаченні а також рекламу на біл-бордах. Вони сплачували молоді за участь у акціях, а також платили журналістам, що ті ці акції висвітлювали. Вони з'являлись у супроводі озброєної охорони у виборчих штабах конкурентів, щоб хабарями переконати їх відмовитись від участі у виборах".

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Виборчі комісії були занепокоєні. "Ми всі пам'ятаємо, що росіяни робили під час виборів у Сполучених Штатах, - сказав виданню віцепрезидент виборчої комісії Тьєррі Ракотонаріво. – Нас це справді лякало".

Отримання прибутків було головною причиною таких дій, розмірковує видання. Компанія, яку за інформацію місцевих посадовців та іноземних дипломатів, контролює близький до Путіна Пригожин перед виборами придбала компанію з видобутку хрому. Управління компанією спричинило до протестів робітників, які скаржились на невиплату заробітної плати, скасування додаткових переваг та посилення зовнішнього впливу.

Однак, російська операція в країні спершу зазнала провалу, чи то через велику непопулярність кандидата, чи через "вражаючу некомпетентність та корупцію, що шкодить іміджу Росії як майстра політичних маніпуляцій", пише видання. Так, рекламні матеріали рясніли граматичними помилками, ім'я кандидата було невірно написане на ручках, які роздавала кампанія, деякі оперативники вимагали несправжніх квитанцій, які б вдвічі завищували ціну на видання газети, щоб привласнити різницю, наголошує NYT.

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Однак, зрештою, зрозумівши, що поточний кандидат не виграє, росіяни переключились на підтримку його конкурента в країні, який і здобув перемогу, а Пригожин зміг зберегти контроль над компанією, попри протести працівників, пише видання.